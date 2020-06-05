Кубинский боксер: Надеюсь,Ковалев не вернется к употреблению водки

Полутяжеловес надеется, что проведет поединок против известного российского боксера.

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера поделился своим мнением о возможном поединке против российского экс-чемпиона мира Сергея Ковалева.

“Сейчас я полностью сосредоточен на Ковалеве. После травмы я чувствую, что переродился, и я хочу доказать это миру в противостоянии с Ковалевым. Победа над ним приведет меня к боям против чемпионов полутяжелой категории.

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Я тренируюсь и поддерживаю себя в форме, чтобы быть готовым проводить бой как только мне позвонит менеджер. Я очень надеюсь, что Ковалев не вернется к употреблению водки. Ни для кого не секрет, что с человеком делает водка, и я надеюсь, что из-за нее наш бой не перенесут.

Я правда хочу провести этот поединок, и я возлагаю на него надежды. Я даже готов разрешить Ковалеву набрать 5 лишних фунтов, чтобы он не очень активно тренировался“, - приводит слова Барреры Boxing Scene.

Ранее Сергей Ковалев признался, что остается в боксе ради денег.