Переключиться на мобильную версию

Кубинский боксер: Надеюсь,Ковалев не вернется к употреблению водки

Комментариев: 1
Полутяжеловес надеется, что проведет поединок против известного российского боксера.
Салливан Баррера
Салливан Баррера
Getty Images

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера поделился своим мнением о возможном поединке против российского экс-чемпиона мира Сергея Ковалева.

“Сейчас я полностью сосредоточен на Ковалеве. После травмы я чувствую, что переродился, и я хочу доказать это миру в противостоянии с Ковалевым. Победа над ним приведет меня к боям против чемпионов полутяжелой категории.

Читай также: Ковалев: Коронавирус создан искусственно, это “замут“ верхушек

Я тренируюсь и поддерживаю себя в форме, чтобы быть готовым проводить бой как только мне позвонит менеджер. Я очень надеюсь, что Ковалев не вернется к употреблению водки. Ни для кого не секрет, что с человеком делает водка, и я надеюсь, что из-за нее наш бой не перенесут.

Я правда хочу провести этот поединок, и я возлагаю на него надежды. Я даже готов разрешить Ковалеву набрать 5 лишних фунтов, чтобы он не очень активно тренировался“, - приводит слова Барреры Boxing Scene.

Ранее Сергей Ковалев признался, что остается в боксе ради денег.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Салливан Баррера
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
vladimir30kh    05.06.2020, 11:18
Оценка:  0
vladimir30kh
Кацап уйдет в запой,это генетика.Нация алкашей неисправима
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь