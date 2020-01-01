Лопес: Лишний вес уйдет, когда я начну тренировочный лагерь

Американец отметил, что новостей и поединке против Васидия Ломаченко пока нет.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал о предстоящем поединке против Василия Ломаченко, а также о своей физической форме.

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"Новости о бое против Ломаченко? На данный момент нет. Я немного раздут, но я в форме, в хорошей форме. Я продолжаю гонять кровь, а лишний вес уйдет, когда я официально начну лагерь.

Сейчас я просто поддерживаю форму, провожу кардиотренировки и работаю с весами. Просто поддерживаю мышечную память и напоминаю моему телу, что скоро мы будем готовиться к бою.

Я счастлив тому состоянию, в котором я сейчас. Мне нужно сбросить еще несколько килограмм. Продолжу бегать и буду весить 68 кг. Нужно еще сбросить 3 кг. Это не так много", - отметил Лопес во время прямого эфира в Instagram.

Отметим, что бой Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко должен пройти в легком весе (до 61,2 г).

Ранее сообщалось, что поединок Ломаченко - Лопес состоится в сентябре.