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Менеджер Пулева: Команда Джошуа понимает, что Кубрат - тяжелое испытание

Комментариев: 2
Ивайло Гоцев рассказал, почему поединок против британца так долго не могут организовать.
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Getty Images

Менеджер болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева Ивайло Гоцев высказался о бое против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

“Кубрат Пулев - серьезный номинант, первый номер в рейтинге. Он отдал немало сил и пролил много крови, пота и слез, чтобы стать обязательным претендентом.

Команда Джошуа понимает, что это тяжелое испытание, а Кубрат думает, что Энтони его боится. Поэтому поединок так долго не могут организовать, я согласен с этим“, - приводит цитирует Гоцева Boxing247.

Ранее Пулев заявил, что люди его недооценивают.

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Теги: бокс, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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АК-74  (аноним)  04.06.2020, 20:48
Оценка:  0
АК-74
Но это не означает, что Джош не прихлопнет, как назойливого клопа, безударного Усусю. Если до этого Чисора не вынесет лаптя с ринга.
АК-74  (аноним)  04.06.2020, 20:46
Оценка:  0
АК-74
Цыкунишка Джошуа после боя с Руисом боится собственной тени.
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