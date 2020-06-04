Менеджер Пулева: Команда Джошуа понимает, что Кубрат - тяжелое испытание

Ивайло Гоцев рассказал, почему поединок против британца так долго не могут организовать.

Менеджер болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева Ивайло Гоцев высказался о бое против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

“Кубрат Пулев - серьезный номинант, первый номер в рейтинге. Он отдал немало сил и пролил много крови, пота и слез, чтобы стать обязательным претендентом.

Команда Джошуа понимает, что это тяжелое испытание, а Кубрат думает, что Энтони его боится. Поэтому поединок так долго не могут организовать, я согласен с этим“, - приводит цитирует Гоцева Boxing247.

Ранее Пулев заявил, что люди его недооценивают.