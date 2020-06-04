"Демократическая игра еб***тых разумов": Редкач - о беспорядках в США

Украинец возмущен поведением людей.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач поделился мнением о массовых протестах в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

“Вы меня, извините, конечно, но лично мне это уже, мягко сказано, поднадоело. Это пустая трата времени. Пока толпа бушует, кто-то неплохо на этом зарабатывает. Все столкновения, как правило, кому-то нужны. Мой тренер правильно сказал: “Мы должны продолжать работать, у нас на это нет времени, и энергию тратить есть куда. Мы должны делать то, что мы делаем“.

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Это демократическая игра еб***тых, извините меня за выражение, разумов. Это было грустно, ужасно, трагично и даже несправедливо в первый день митинга, а потом это превратилось в полный беспредел.

Скоро выборы, и демократы хотят загнать Трампа в угол. Если он сделает, как он хочет, то есть задавит протестантов, а точнее - мародеров, то он будет обсуждаем. Если он не подавит демонстрацию, то тоже будет осуждаем.

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И митингующие уже не такие, как при Мартине Лютере Кинге. Те добились прав мирно. А то, что сейчас - полный бред. Идите работайте, учитесь, трудитесь, добивайтесь. Я не вижу на митингах выдающихся спортсменов, профессоров-афроамериканцев, адвокатов-афроамериканцев, артистов...

Потому что они работают, они продолжают делать то, что они делают. Максимум - так, чтобы общество и фанатики не заклевали, делают репосты.

Я считаю, что нужно просто тихо ждать перемен - хороших или плохих, просто заниматься своим делом. А сейчас мир сошел с ума. Я почему-то должен извиняться за то, что я белый?“, - написал украинец в Instagram.

Напомним, что Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца.