"Демократическая игра еб***тых разумов": Редкач - о беспорядках в США
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач поделился мнением о массовых протестах в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
“Вы меня, извините, конечно, но лично мне это уже, мягко сказано, поднадоело. Это пустая трата времени. Пока толпа бушует, кто-то неплохо на этом зарабатывает. Все столкновения, как правило, кому-то нужны. Мой тренер правильно сказал: “Мы должны продолжать работать, у нас на это нет времени, и энергию тратить есть куда. Мы должны делать то, что мы делаем“.
Читай также: Джошуа: Покойтесь с миром предки, которые боролись и умерли за нашу свободу
Это демократическая игра еб***тых, извините меня за выражение, разумов. Это было грустно, ужасно, трагично и даже несправедливо в первый день митинга, а потом это превратилось в полный беспредел.
Скоро выборы, и демократы хотят загнать Трампа в угол. Если он сделает, как он хочет, то есть задавит протестантов, а точнее - мародеров, то он будет обсуждаем. Если он не подавит демонстрацию, то тоже будет осуждаем.
Читай также: Тайсон: Жизнь черных имеет значение
И митингующие уже не такие, как при Мартине Лютере Кинге. Те добились прав мирно. А то, что сейчас - полный бред. Идите работайте, учитесь, трудитесь, добивайтесь. Я не вижу на митингах выдающихся спортсменов, профессоров-афроамериканцев, адвокатов-афроамериканцев, артистов...
Потому что они работают, они продолжают делать то, что они делают. Максимум - так, чтобы общество и фанатики не заклевали, делают репосты.
Я считаю, что нужно просто тихо ждать перемен - хороших или плохих, просто заниматься своим делом. А сейчас мир сошел с ума. Я почему-то должен извиняться за то, что я белый?“, - написал украинец в Instagram.
Вы меня извините конечно, но лично мне это уже мягко сказано поднадоело. Это пустая трата времени. Пока толпа бушует кто то не плохо на этом зарабатыаает. Все столконовения как правила кому то нужны. мои тренер правельно сказал.....“мы должны продолжать работать, у нас на это время нет и энергию тратить есть куда. Мы должны делать то что мы делаем “. Это демократичекая игра ебанутых извините меня за выражение разумов. Это было грустно, ужасно, трагично и даже не справедливо в первый день митинга ,а потом это превратилось в полный беспредел. Скоро выборы и демократы хотят загнать Трампа в угол. Если он сделает как он хочет тоесть задовить протестантов а точнее марадеров то он будет обсуждаем, если он не подавит демонатрацию то тоже будет осуждаем.И митингующие уже не такие как при Мартин Лютер Кинг. Те добились прав мирно. А то что сейчас так полный бред. Идите работайте, учитесь, трудитесь, добивайтесь. Я не вижу на миткнгах выдающихся спортсменов, профессоров афроамериканцев, адвокатов афроамериканцев, артистов... нет. Потому-то они работают, они продолжают делать то что они делают. Максимум так что бы общество фанатики не заклевали делают репосты. Я считаю, что нужно просто тихо ждать перемен хороших или плохих хз...просто заниматься своим делом. А сейчас мир Сошел сума. Я почему то должен извиняться за то что я Белый??? Я плачу налоги и зарабатываю деньги своим потом и кровью. Рискую своим здоровьем. Я работаю, а те кто не работают живут за счёт налогоплательщиков. Так за что мне извиняться??? Сейчас вся эта ситуация уже переросла в полный бред, разгромили бизнеса, а теперь просят собрать деньги в поддержку и восстановление только тех бизнесов владельцы которых Афроамериканцы...Серьезно??? А как насчёт остальных людей чьи бизнеса были разрушены мятежниками? Мятежники сбивают людей на улице машинами, избивают людей, грабят магазины. Почему мирные работающие должны страдать.... конечно мы тут все в большинстве выставили чёрные квадраты, но разве это решит проблему...? Да конечно система должна поменяться, полицейский беспредел есть. А вообще искоренить расизм можно повышением образования уровня населения и занятости населения. Расизм в голове #livesmatter
Напомним, что Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца.
Полная версия правил