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Деревянченко рассказал, когда вернется в ринг

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Украинец назвал возможного соперника.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко поделился мнением о своем проигрыше за титул Геннадию Головкину.

“У меня было время, чтобы пересмотреть бой с Головкиным и я чувствую, что это было действительно близко. Я уверен, что выиграл этот бой. Это очень много значит для меня.

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Я знаю, что моя популярность после этого боя возросла, но я усердно тренировался и так усердно готовился к этому бою. У меня так много стимулов работать, чтобы доказать всем, что я один из лучших. Я чемпион мира“, - заявил украинец в интервью boxingnews24.

Деревянченко также рассказал, когда намерен вернуться в ринг.

“Я собираюсь вернуться в ринг ориентировочно в сентябре. Я хочу сражаться с лучшими, очистить дивизион. Есть Канело, я бы хотел реванш с Головкиным, бой Юбэнком и всеми громкими именами в дивизионе. Я бы хотел сразиться с ними и побить их

Мой бой с чемпионом WBC Джермаллом Чарло? Я так думаю, что со временем он случится. Мы оба под эгидой Эла Хэймона, и это облегчает процесс переговоров. Я рассматриваю Чарло как хорошего боксера, он очень силен, молод, и я думаю, что наш бой приведет к великой битве“, - отметил Сергей. 

Ранее сообщалось, что Деревянченко может провести бой с Альваресом в сентябре, однако команда мексиканца отрицает эти слухи.

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Теги: Сергей Деревянченко, бокс
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