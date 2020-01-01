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Команда Канело отрицает переговоры о бое с Деревянченко

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Мексиканец не ведет переговоры о возможном бое с украинцем.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес прокомментировал слухи о переговорах команды Сауля Альвареса с украинским боксером Сергеем Деревянченко.

“В этих слухах нет никакой правды, очень рано о чем-то говорить. Сейчас у нас даже нет даты, когда может состояться следующий бой Канело.

До тех пор, пока бокс полностью не вернется, все зависло в воздухе. Это слухи не соответствуют действительности“, - цитирует Гомеса Fightnews.com.

Ранее сообщалось, что Деревянченко может провести бой с Альваресом 14 сентября.

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Теги: Эрик Гомес, Сауль Альварес, Сергей Деревянченко, бокс
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