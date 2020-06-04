Стало известно, когда может состояться бой Поветкин - Уайт

Поединок может состояться на территории штаб-квартиры промоутерской компании Matchroom Boxing.

Бой Александра Поветкина и Диллиана Уайт может состояться 15 августа, об этом сообщает Boxing Scene.

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По информации источника, данный поединок может быть проведен на территории штаб-квартиры промоутерской компании Matchroom Boxing.

Отмечается, что бой Поветкин - Уайт будет проходит без зрителей.

Напомним, что изначально поединок боксеров был запланирован на 2 мая в Манчестере, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса на 4 июля, но по этой же причины был снова отменен.