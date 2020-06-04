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Стало известно, когда может состояться бой Поветкин - Уайт

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Поединок может состояться на территории штаб-квартиры промоутерской компании Matchroom Boxing.
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
BoxingScene

Бой Александра Поветкина и Диллиана Уайт может состояться 15 августа, об этом сообщает Boxing Scene.

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По информации источника, данный поединок может быть проведен на территории штаб-квартиры промоутерской компании Matchroom Boxing.

Отмечается, что бой Поветкин - Уайт будет проходит без зрителей.

Напомним, что изначально поединок боксеров был запланирован на 2 мая в Манчестере, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса на 4 июля, но по этой же причины был снова отменен.

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Теги: Александр Поветкин, Диллиан Уайт, бокс, Matchroom Boxing
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  04.06.2020, 10:12
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петенька
Хирн уже приготовил душевую для Поветкина))). Представляю, как бедра Энди весело хлопают об ягодицы Саши, британец засаживает свой член по самые яички)))). Красота. Усика тоже будет трахать в пуканчик, иначе боя не видать.
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