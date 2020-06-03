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Деревянченко может провести бой с Альваресом в сентябре

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Команды ведут переговоры.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Бывший претендент на титул чемпиона мира IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) может провести бой против звездного боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 38 КО), об этом сообщил журналист и инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер.

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По информации источника, команда Канело уже ведет переговоры с представителями Деревянченко о поединке, который может состояться 14 сентября. Бой может пройти в рамках второго среднего веса (168 фунтов), что означает, что украинскому боксеру нужно будет подняться на весовую категорию выше.

“Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин. Маловероятно, что третий бой Канело - GGG состоится до начала 2021 года“, - написал Коппинджер в Twitter.

Ранее Деревянченко сообщил, почему не получается договориться с Альваресом.

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Теги: Сергей Деревянченко, Сауль Альварес, бокс
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