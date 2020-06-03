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Чисора: Не буду отдыхать, пока не выйду на пенсию

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Британец отметил, что принял несколько неверных решений в молодости.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес рассказал, когда собирается завершить карьеру.

“Раньше я был молод, глуп и наивен. Я не был взрослым. Принял несколько очень глупых решений и совершил глупые ошибки. Теперь я поступаю правильно.

Не собираюсь отдыхать, пока не выйду на пенсию. Просто знаю, что если возьму отпуск, будут большие проблемы“, - цитирует Чисору Inews.

Напомним, что бой Усик - Чисора, который должен был состояться в мае, перенеcли из-за пандемии коронавируса.

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Теги: бокс, Дерек Чисора
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  03.06.2020, 20:25
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АК-74
Верю в Дерека. Ему еще многое нужно сделать. Набить гнусный ебальник лапотному Усику, например.
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