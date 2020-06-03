Чисора: Не буду отдыхать, пока не выйду на пенсию

Британец отметил, что принял несколько неверных решений в молодости.

Британский супертяжеловес рассказал, когда собирается завершить карьеру.

“Раньше я был молод, глуп и наивен. Я не был взрослым. Принял несколько очень глупых решений и совершил глупые ошибки. Теперь я поступаю правильно.

Не собираюсь отдыхать, пока не выйду на пенсию. Просто знаю, что если возьму отпуск, будут большие проблемы“, - цитирует Чисору Inews.

Напомним, что бой Усик - Чисора, который должен был состояться в мае, перенеcли из-за пандемии коронавируса.