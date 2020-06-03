Фьюри: Но всякий случай тренируюсь четыре раза в день
Британец планирует провести несколько боев в этом году.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих планах на будущее.
“У меня нет никаких новостей, но на всякий случай я тренируюсь четыре раза в день. Хочу в этом году избить нескольких бомжей - Джошуа, Уайлдера, Уайта, а также всех остальных.
Я держу себя в форме, так что буду готов. А потом - “бум“ - и они все в нокауте. Скоро увидимся“, - приводит слова Фьюри talkSPORT.
Ранее Фьюри заявил, что намерен заключить крупнейшую сделку в истории бокса.
Полная версия правил