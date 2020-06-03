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Фьюри: Но всякий случай тренируюсь четыре раза в день

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Британец планирует провести несколько боев в этом году.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих планах на будущее.

“У меня нет никаких новостей, но на всякий случай я тренируюсь четыре раза в день. Хочу в этом году избить нескольких бомжей - Джошуа, Уайлдера, Уайта, а также всех остальных. 

Я держу себя в форме, так что буду готов. А потом - “бум“ - и они все в нокауте. Скоро увидимся“, - приводит слова Фьюри talkSPORT

Ранее Фьюри заявил, что намерен заключить крупнейшую сделку в истории бокса.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  03.06.2020, 16:39
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pусский
Молодец, что не бухает в карантине....
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