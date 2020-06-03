Бой Уайт - Поветкин официально отменили

Поединок должен был состояться в Манчестере 4 июля.

Ближайшие боксерские мероприятия в Великобритании, которые организовывает промоутерская компания Matchroom Boxing, были перенесены, а некоторые - отменены.

Как сообщает пресс-служба компании, вечер бокса в Ньюкасле, запланированный на 27 июня и мероприятие в Кардиффе, которое должно было состояться 11 июля, перенесли на 17 октября и 3 октября соответственно.

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Также сообщается, что вечер бокса, запланированный на 4 июля в Манчестере, полностью отменен. Главным событием этого мероприятия должен был стать поединок с участием Александра Поветкина и Диллиана Уайта.

Источник также отмечает, что билеты, купленные на вечера бокса в Кардиффе и Ньюкасле, могут быть использованы в новые дни мероприятий. Также можно сдать билеты и получить возврат денег. Также произвести возврат могут владельцы билетов на вечер бокса в Манчестере.

Ранее сообщалось, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн собирается проводить боксерские бои на заднем дворе своего дома.