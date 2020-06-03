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Хирн уверен, что в 2021 году состоится бой Джошуа - Фьюри

Комментариев: 2
Промоутер считает, что это будет отличный поединок.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о том, когда может состояться бой его клиента Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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"Я считаю, что бой Джошуа - Фьюри - это замечательный поединок. И я абсолютно уверен, что в 2021 году мир увидит это противостояние. Мы прилагаем все усилия, чтобы достигнуть этого.

Но у нас есть проблемы в организации. Есть Деонтей Уайлдер, а еще Диллиан Уайт, который является обязательным претендентом на пояс Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Отметим, что Джошуа - чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, IBO и WBO, а Фьюри владеет титулом WBC.

Ранее Эдди Хирн высказался об организации боя Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    03.06.2020, 10:29
Оценка:  0
vladimir30kh
Життя треба прожити так щоб кацапи тебе і мертвого боялись... Степан Бандера.
АК-74  (аноним)  03.06.2020, 09:54
Оценка:  +1
АК-74
Там еще где то Усуся валяется под ногами, претендент херов... Но, уверен, Чисора его сметет.
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