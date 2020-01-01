Джошуа: Покойтесь с миром предки, которые боролись и умерли за нашу свободу

Британец прокомментировал протесты, которые происходят в США из-за смерти темнокожего парня в результате действий полицейского.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался по поводу протестов в США под названием Black Out Tuesday.

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Эти акции протестов против расизма массово проводятся в Америке после смерти чернокожего парня Джорджа Флойда. Мужчина умер в больнице после того, как один из полицейских больше пяти минут прижимал его шею к земле коленом.

"Покойтесь с миром предки, которые боролись и умерли за нашу свободу. Покойтесь с миром все потомки афро-карибских стран, которые были убиты, отправлены в тюрьму, которым отказали в работе, которых линчевали, расстреляли, задушили. И все это - из-за цвета нашей кожи.

Когда вы включите завтра свет, то что бы вам хотелось увидеть? Я горжусь движением , что бы вы хотели увидеть? Я так горжусь движением BLM. Я за мирные протесты, а ты?", - написал Джошуа на своей страничке в Instagram.

Отметим, что BLM - это интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.

Ранее чемпион UFC признался, что белые люди боятся его, потому он - черный.