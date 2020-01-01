Подозрение на травму: Джошуа прогулялся по городу со специальным фиксатором
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа провел активный отдых вместе с друзьями в Лондоне.
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Боксер катался на электрическом самокате в компании своих знакомых. Внимание привлекло то, что на ноге британца был специальный фиксатор, который необходим для восстановления.
По информации The Sun, данный фиксатор - это всего лишь в качестве предосторожности.
“На тренировке Джошуа почувствовал легкий дискомфорт в колене. Фиксатор - это мера предосторожности. Однако врачи дополнительно проведут обследование на предмет беспокойства боксера, но никаких опасений нет“, - говорится в источнике.
Ранее Джошуа назвал боксера, с которым хотел бы сразиться после боя с Пулевым.
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