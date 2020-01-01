Переключиться на мобильную версию

Подозрение на травму: Джошуа прогулялся по городу со специальным фиксатором

Комментариев: 0
Боксер почувствовал дискомфорт в колене.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа провел активный отдых вместе с друзьями в Лондоне.

Читай также: Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году

Боксер катался на электрическом самокате в компании своих знакомых. Внимание привлекло то, что на ноге британца был специальный фиксатор, который необходим для восстановления.

По информации The Sun, данный фиксатор - это всего лишь в качестве предосторожности. 

“На тренировке Джошуа почувствовал легкий дискомфорт в колене. Фиксатор - это мера предосторожности. Однако врачи дополнительно проведут обследование на предмет беспокойства боксера, но никаких опасений нет“, - говорится в источнике.

 

Ранее Джошуа назвал боксера, с которым хотел бы сразиться после боя с Пулевым.

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь