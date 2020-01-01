Подозрение на травму: Джошуа прогулялся по городу со специальным фиксатором

Боксер почувствовал дискомфорт в колене.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа провел активный отдых вместе с друзьями в Лондоне.

Читай также: Джошуа проведет лишь один бой в 2020 году

Боксер катался на электрическом самокате в компании своих знакомых. Внимание привлекло то, что на ноге британца был специальный фиксатор, который необходим для восстановления.

По информации The Sun, данный фиксатор - это всего лишь в качестве предосторожности.

“На тренировке Джошуа почувствовал легкий дискомфорт в колене. Фиксатор - это мера предосторожности. Однако врачи дополнительно проведут обследование на предмет беспокойства боксера, но никаких опасений нет“, - говорится в источнике.

Ранее Джошуа назвал боксера, с которым хотел бы сразиться после боя с Пулевым.