Чисора - о бое с Усиком: Буду драться с одним из лучших боксеров в мире

Британец настроен максимально серьезно к встрече с украинцем.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мнением о поединке против Александра Усика.

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“Бой с Усиком - это большой шаг для меня. Я проведу поединок с одним из лучших боксеров pound-for-pound в мире. Это он, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из самых лучших парней в боксе. Я очень волнуюсь перед встречей с ним, словно маленький мальчик в канун Рождества.

Усик - новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому мы приложим максимум сил. Я собираюсь попытаться сбить его темп. Я буду повсюду, как сыпь у ребенка“, - цитирует Чисору Inews.

Ранее промоутер Чисоры заявил, что в ближайшее время боя его подопечного с Усиком - не будет.