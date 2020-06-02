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Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца

Комментариев: 1
Флойд уже перевел крупную сумму.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер принял решение покрыть все расходы на похороны и другие мемориальные службы, связанные с гибелью Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими в США, об этом сообщает TMZ.

Кроме того, бывший боксер оплатит три дополнительных службы, которые пройдут в Миннеаполисе - где Флойд жил на момент смерти, в Шарлотт и в еще одном неизвестном месте.

На данный момент Мейвезер уже перевел 88,500 долларов на счет фирмы, которая занимается организацией похорон Флойда.

Напомним, что Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (США) в ходе задержания полицией. Один из правоохранителей прижал Джорджа коленом, давя ему шею на протяжение длительного времени. Все просьбы Флойда перестать давить - были игнорированы.

Ранее Макгрегор поделился мнением о протестах в США.

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Теги: Флойд Мейвезер, протесты, Джордж Флойд
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
thebestdraw    02.06.2020, 09:24
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thebestdraw
88500 баксов за похороны? они там обезумели? там на похоронах играет элтон джон, а прощальную речь говорит трамп?
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