Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца

Флойд уже перевел крупную сумму.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер принял решение покрыть все расходы на похороны и другие мемориальные службы, связанные с гибелью Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими в США, об этом сообщает TMZ.

Кроме того, бывший боксер оплатит три дополнительных службы, которые пройдут в Миннеаполисе - где Флойд жил на момент смерти, в Шарлотт и в еще одном неизвестном месте.

На данный момент Мейвезер уже перевел 88,500 долларов на счет фирмы, которая занимается организацией похорон Флойда.

Напомним, что Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (США) в ходе задержания полицией. Один из правоохранителей прижал Джорджа коленом, давя ему шею на протяжение длительного времени. Все просьбы Флойда перестать давить - были игнорированы.

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