Холифилд: Я готов провести бой против Леннокса Льюиса

Легендарный боксер хочет организовать звездный бой.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд рассказал, что хотел бы провести выставочный бой против Леннокса Льюиса.

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“Лучше всего боксировать с бойцами, которые выступали вместе с тобой в одно время. Мне не хотелось бы выходить в ринг с соперником, который пытается сделать себе имя на нашем поединке.

Фанатам интересен мой бой против Боу и, само собой, против Майка Тайсона. Может быть, люди захотят посмотреть мой поединок с Льюисом. Было бы отлично. Я готов провести выставочный бой с любым соперником“, - приводит слова Холифилда The Times.

Ранее Холифилд заявил, что никогда не вызовет на бой Тайсона.