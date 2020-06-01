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Хэй: В ближайшее время боя Чисора - Усик не будет

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Для организации поединка нужны фанаты.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил о том, что в ближайшее врем не будет поединка его подопечного с Александром Усиком.

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“Никакой даты боя сейчас нет. Чтобы организовать поединок такого большого уровня нужны болельщики. Нужны фанаты, которые заполнят все трибуны. Болельщики нужны для того, чтобы покрыть все расходы на проведение поединка.

Это означает, что в ближайшее время боя Чисора - Усик не будет. Это разочаровывает“, - приводит слова Хэя BoxingScene.

Ранее Чисора рассказал о плане на бой против Усика.

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Теги: Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  01.06.2020, 20:29
Оценка:  +1
АК-74
Пускай проводят в Украине. Пол страны придет посмотреть, как еб аному в рот прокацапскому выблядку набьют гнусную харю.
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