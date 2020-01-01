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Джошуа назвал боксера, с которым хотел бы сразиться после боя с Пулевым

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Британец хочет заполучить чемпионский титул WBC.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал, с кем готов провести поединок, в случае победы над Кубратом Пулевым.

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“С кем я хотел бы драться после боя с Кубратом Пулевым? С действующим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Я готов сразиться с ним в любой день недели. Раньше таким соперником для меня был Деонтей Уайлдер, а сейчас - Фьюри.

Я не стану заниматься словесными выпадами в адрес Фьюри. Он великая личность, Тайсон сделал в боксе много крутых вещей. Все закончится в день нашего поединка. До того момента мне нечего о нем сказать.

Мне очень хотелось бы завоевать чемпионский титул WBC. И для этого мне нужно столкнуться с Тайсоном Фьюри“, - цитирует Джошуа The Sun.

Ранее Джошуа назвал главную проблему Фьюри.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, Тайсон Фьюри
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