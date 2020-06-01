Фьюри: Я намерен заключить крупнейшую сделку в истории бокса

Британец хочет получить рекордный контракт.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что намерен подписать крупнейший контракт в истории бокса.

“Мое финансовое соглашение с Top Rank заканчивается. По контракту осталась пара боев. После этого у меня нет желания уходить. Мне 31 год, я намерен получить огромный контракт и побить все рекорды, стать британским боксером, который заключит крупнейшую сделку в истории.

Я знаю, что мы можем это сделать. Мы сможем заключить крупнейший контракт в истории бокса - больше, чем у Флойда Мейвезера, Сауля Альвареса и Майка Тайсона. Я считаю, что это возможно. Как только я уничтожу Уайлдера и Джошуа, мир будет моим“, - цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Фьюри - самый высокооплачиваемый боксер года.