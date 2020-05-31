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Редкач - о ситуации в США: Начался полный пи**ец

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Украинец рассказал подробности массовых протестов в стране.
Иван Редкач
Иван Редкач
Boxing Scene

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о массовых протестах в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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“Пока вы мирно спали, в США начался полный пи**ец. Протесты, перестрелки - грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят.

Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен - вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю“, - написал Редкач в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелки -грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолёты, вой сирен и — вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Ранее сообщалось, что известный рестлер утонул в океане, спасая сына.

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Теги: Иван Редкач, бокс, вне игры, протесты
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гость  (аноним)  01.06.2020, 15:51
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гость
ИВАН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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