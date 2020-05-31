Редкач - о ситуации в США: Начался полный пи**ец
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о массовых протестах в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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“Пока вы мирно спали, в США начался полный пи**ец. Протесты, перестрелки - грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят.
Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен - вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю“, - написал Редкач в Instagram.
Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелки -грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолёты, вой сирен и — вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.
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