Редкач - о ситуации в США: Начался полный пи**ец

Украинец рассказал подробности массовых протестов в стране.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач рассказал о массовых протестах в США, которые начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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“Пока вы мирно спали, в США начался полный пи**ец. Протесты, перестрелки - грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят.

Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен - вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю“, - написал Редкач в Instagram.

Ранее сообщалось, что известный рестлер утонул в океане, спасая сына.