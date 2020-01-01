Чисора: Я не думаю об уходе из бокса

Британец отметил, что у него есть сильная мотивация.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, собирается ли он завершить карьеру.

“Нужно заканчивать со спортом тогда, когда твое тело не может справиться с нагрузками. Многие не могут оставить бокс в прошлом. Да, они уходят, но всегда возвращаются в качестве тренеров или советников. Я могу заверить, что пока что не думаю об уходе.

Дело в том, что у меня чертовски сильная мотивация. Каждый день я просыпаюсь, встаю на колени и молюсь. После таких действий я чувствую внутри себя больше энергии, чем за день до этого“, - цитирует боксера The Independent.

Напомним, что бой Усик - Чисора, который должен был состояться в мае, перенеcли из-за пандемии коронавируса.