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Чисора: Я не думаю об уходе из бокса

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Британец отметил, что у него есть сильная мотивация.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, собирается ли он завершить карьеру.

“Нужно заканчивать со спортом тогда, когда твое тело не может справиться с нагрузками. Многие не могут оставить бокс в прошлом. Да, они уходят, но всегда возвращаются в качестве тренеров или советников. Я могу заверить, что пока что не думаю об уходе.

Дело в том, что у меня чертовски сильная мотивация. Каждый день я просыпаюсь, встаю на колени и молюсь. После таких действий я чувствую внутри себя больше энергии, чем за день до этого“, - цитирует боксера The Independent.

Напомним, что бой Усик - Чисора, который должен был состояться в мае, перенеcли из-за пандемии коронавируса.

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Теги: бокс, Дерек Чисора
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