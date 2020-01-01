Бой Ломаченко и Лопеса состоится в сентябре

Глава Top Rank рассчитывает, что на этом поединке уже смогут присутствовать зрители.

Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда планирует устроить бой между чемпионами в легком весе Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

“Бой Ломаченко и Лопеса пройдет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса. Надеюсь, на этом событии уже будут присутствовать зрители“, - приводит слова Арума ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться в мае, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои перед очным поединком.