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Бой Ломаченко и Лопеса состоится в сентябре

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Глава Top Rank рассчитывает, что на этом поединке уже смогут присутствовать зрители.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Getty Images

Известный промоутер и глава компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда планирует устроить бой между чемпионами в легком весе Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

“Бой Ломаченко и Лопеса пройдет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса. Надеюсь, на этом событии уже будут присутствовать зрители“, - приводит слова Арума ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться в мае, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои перед очным поединком.

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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