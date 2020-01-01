Джошуа: Команда Тайсона пригласила Кличко тренироваться с Майком
Британец рассказал о том, почему "Железный Майк" выбрал именно Владимира Кличко.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал о том, почему Майк Тайсон пригласил в свою команду Владимира Кличко.
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"Я знаю, что Тайсон хочет вернуться в ринг, и его команда даже пригласила Кличко, чтобы он тренировался с Майком. Владимир должен помочь Тайсону подготовиться.
Они могли выбрать любого боксера, но пригласили именно Кличко. Почему? Потому что он - уважаемый представитель хэвивейта. Кличко знает, как работает весь этот бизнес", - приводит слова Джошуа The Sun.
Напомним, Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что президент WBC готов организовать титульный бой легендарному Майку Тайсону.
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