Джошуа - о поражении Руису: Меня избили до полусмерти

Британец вспомнил о том, как Энди Руис одолел его техническим нокаутом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) вспомнил о том, как в первом поединке уступил Энди Руису (33-2, 22 КО).

Читай также: "Левый хук в висок": Фьюри предсказал, как нокаутирует Джошуа

"Я получил удар и был потрясен. Я пережил все то, что вы видели в том поединке, и это было тяжело. В тот день меня избили до полусмерти, но мне нужно было взять себя в руки. Я так и сделал, и теперь люди увидят мое возрождение.

После того поражения меня стали списывать со счетов в хэвивейте. Да, меня избили, но я с этим справлюсь. Это жизнь, и нужно двигаться вперед, даже когда весь мир против вас", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, в реванше Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.