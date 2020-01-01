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Джошуа - о поражении Руису: Меня избили до полусмерти

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Британец вспомнил о том, как Энди Руис одолел его техническим нокаутом.
Энтони Джошуа и Энди Руис во время первого поединка
Энтони Джошуа и Энди Руис во время первого поединка
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) вспомнил о том, как в первом поединке уступил Энди Руису (33-2, 22 КО).

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"Я получил удар и был потрясен. Я пережил все то, что вы видели в том поединке, и это было тяжело. В тот день меня избили до полусмерти, но мне нужно было взять себя в руки. Я так и сделал, и теперь люди увидят мое возрождение.

После того поражения меня стали списывать со счетов в хэвивейте. Да, меня избили, но я с этим справлюсь. Это жизнь, и нужно двигаться вперед, даже когда весь мир против вас", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, в реванше Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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