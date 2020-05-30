Фьюри - самый высокооплачиваемый боксер года

"Цыганский король" вошел в топ-20 самых богатых спортсменов.

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри стал самым богатым боксером, заняв 11 место в списке. За год ему удалось получить чистой прибылью 57 миллионов долларов.

На 19-м месте расположился Энтони Джошуа, который заработал 47 миллионов долларов. За ним оказался Деонтей Уайлдер с доходом в 46 миллионов долларов.

Еще одним представителем из бокса стал Сауль Альварес, который за год получил 37 миллионов евро. Это ему позволило оказаться на 30 месте.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании.