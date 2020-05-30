Экс-чемпион мира: Ломаченко - зверь, ведь он как Нео из Матрицы

Боксер сделал прогноз на бой украинца с Лопесом.

Бывший чемпион мира Абнер Марес сделал прогноз на поединок украинца Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

Читай также: Хэйни: Для меня бой мечты - поединок с Ломаченко

“Я считаю, что в таком бою шансы 50 на 50.Несмотря на всю мощь и молодость, которые стоят на стороне Теофимо, я не могу дать ему большого преимущества.

Ломаченко - зверь, потому что он как Нео из фильма Матрица. Василий может адаптироваться к любому стилю, атакует под разными углами и продолжает оттачивать свое мастерство с каждым боем.

Никогда нельзя ставить против Ломаченко и давать большие шансы его оппоненту. Несмотря на это, я считаю, что Теофимо Лопес победит его“, - рассказал Абнер в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

Ранее Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.