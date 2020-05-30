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Экс-чемпион мира: Ломаченко - зверь, ведь он как Нео из Матрицы

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Боксер сделал прогноз на бой украинца с Лопесом.
Абнер Марес
Абнер Марес
Getty Images

Бывший чемпион мира Абнер Марес сделал прогноз на поединок украинца Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Я считаю, что в таком бою шансы 50 на 50.Несмотря на всю мощь и молодость, которые стоят на стороне Теофимо, я не могу дать ему большого преимущества.

Ломаченко - зверь, потому что он как Нео из фильма Матрица. Василий может адаптироваться к любому стилю, атакует под разными углами и продолжает оттачивать свое мастерство с каждым боем.

Никогда нельзя ставить против Ломаченко и давать большие шансы его оппоненту. Несмотря на это, я считаю, что Теофимо Лопес победит его“, - рассказал Абнер в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

Ранее Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Абнер Марес, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс, прогноз
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.05.2020, 18:13
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гость
Непонятно, про что говорит этот многократно битый латинос.
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