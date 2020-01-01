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Президент WBC готов организовать титульный бой легендарному Тайсону

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Маурисио Сулейман считает, что Тайсон привлек много внимания к боксу.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в восторге от решения легендарного боксера Майка Тайсона вернуться в ринг.

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“Я восхищен поступком Тайсона, к тому же он привлек к боксу дополнительное внимание. Майк - настоящая икона спорта. Он переживал действительно трудные времена, но бокс помогал ему вернуться на вершину.

Конечно, ему следует позаботиться о медосмотре и тестировании. Но я полностью поддерживаю решение Майка вновь выступать.

Если я узнаю, что Тайсон хочет провести титульный бой, то WBC будет в деле“, - сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что легендарному Майку Тайсону предложили солидный контракт за проведение кулачного боя.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Маурисио Сулейман, WBC
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