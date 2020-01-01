Хэйни: Для меня бой мечты - поединок с Ломаченко

Американец рассказал, почему мечтает сразиться именно с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (24-0, 15 КО) рассказал, о каком поединке он мечтает.

Читай также: "Лопес - сумасшедший": Хэйни обвинил Теофимо во лжи

"Для меня бой мечты - это поединок против Василия Ломаченко. Считаю, что этот бой помог бы мне оставить наследие, и он бы определил, кем на самом деле является Дэвин Хэйни. Именно этот бой показал бы, сколько у меня интеллекта и каким арсеналом умений я обладаю.

Я бы смог показать миру, как победить Ломаченко. Все бои для меня большие - против Райана Гарсии и Теофимо Лопеса, но, повторяю, мой бой мечты - поединок против Ломаченко", - сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Девин Хэйни сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.