Переключиться на мобильную версию

Тренер Фьюри: Тайсон сначала сломает Джошуа ментально, а затем физически

Комментариев: 0
"Цыганский король" знает, как победить британца.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира Энди Ли, который ныне входит в тренерский штаб Тайсона Фьюри, поделился мнением о бое его подопечного против Энтони Джошуа.

“У Тайсона есть намного больше вариантов ведения боя, чем у Джошуа. Если Энтони захочет адаптировать свой стиль, который он использовал в реванше с Энди Руисом, то я не могу представить, что это принесет ему успех. Джошуа должен действовать агрессивно, это даст ему шанс на победу.

Читай также: Джошуа: Фьюри - просто очередной соперник для меня

В противостоянии двух крупных парней один удар может поставить точку в бою. Тайсон сначала бы сломал Джошуа ментально, а затем физически. Возможно, он бы остановил его в концовке боя.

Это крупнейший среди возможных боев. Все хотят увидеть бой Фьюри с Джошуа. Тайсону все равно, с кем драться. Возможно, он сначала хочет сделать свою работу с Деонтеем Уайлдером, чтобы показать, что победа в реванше не была случайной“, - приводит слова тренера boxingnews24.

Отметим, Фьюри предсказал, как нокаутирует Джошуа.

Поделись:
Теги: Энди Ли, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь