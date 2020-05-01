Тренер Фьюри: Тайсон сначала сломает Джошуа ментально, а затем физически

"Цыганский король" знает, как победить британца.

Бывший чемпион мира Энди Ли, который ныне входит в тренерский штаб Тайсона Фьюри, поделился мнением о бое его подопечного против Энтони Джошуа.

“У Тайсона есть намного больше вариантов ведения боя, чем у Джошуа. Если Энтони захочет адаптировать свой стиль, который он использовал в реванше с Энди Руисом, то я не могу представить, что это принесет ему успех. Джошуа должен действовать агрессивно, это даст ему шанс на победу.

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В противостоянии двух крупных парней один удар может поставить точку в бою. Тайсон сначала бы сломал Джошуа ментально, а затем физически. Возможно, он бы остановил его в концовке боя.

Это крупнейший среди возможных боев. Все хотят увидеть бой Фьюри с Джошуа. Тайсону все равно, с кем драться. Возможно, он сначала хочет сделать свою работу с Деонтеем Уайлдером, чтобы показать, что победа в реванше не была случайной“, - приводит слова тренера boxingnews24.

Отметим, Фьюри предсказал, как нокаутирует Джошуа.