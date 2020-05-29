Стали известны даты, когда может состояться бой Поветкин - Уайт

Поединок стоит ожидать в августе.

Британский промоутер Эдди Хирн назвал даты, когда может состояться поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

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“В конце июля мы хотим запустить наш Fight Camp. С самого начала топовых поединков пока не будет, если только не учитывать бой Уайта с Поветкиным. Мы намерены провести эту встречу на четвертой неделе боксерских вечеров 8 или 15 августа.

Учитывая все ограничения, связанные с карантином, думаю, что Уайт и Поветкин должны будут прибыть в Великобританию хотя бы за две недели до поединка“, - цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее Поветкин оценил шансы Усика в супертяжелом весе.