Фьюри: Уайлдер может менять вырубить

"Цыганский король" с опаской готовится к третьему поединку.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился о шансах Деонтея Уайлдера в их третьем бою.

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“Когда карантин закончится, появится вакцина от коронавируса и мир вернется к нормальной жизни, я смогу представить два поединка против Энтони Джошуа в следующем году.

Безусловно, я сначала должен победить Уайлдера в этом году. А это еще не факт, учитывая, что, когда ты проигрываешь впервые в жизни, то с тобой могут случиться две вещи. Первая - это тебя сломает. Мы очень много раз видели, как лопается пузырь. Во втором случае - пойдешь напролом, вернешься, чтобы ударить парня по лицу, который тебе побил.

Если я буду готовиться к этому бою, как в прошлый раз, подобно троянскому воину, то я снова вижу себя в качестве победителя. Если я не отнесусь к поединку серьезно, не буду придерживаться строгого образа жизни и приеду в тренировочный лагерь расслабленным, то очень вероятно, что Уайлдер меня вырубит“, - приводит слова Фьюри boxingscene.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором состоится его бой с Джошуа.