"Жизнь Усика - адский ад": Уткин встал на защиту Александра

Российский комментатор раскритиковал украинские СМИ.

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о постоянной критике Александра Усика со стороны общества и СМИ.

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“В силу своей специальности я так или иначе выделяю спортсменов, за ними слежу. Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Это же просто какой-то ад. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте.

Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь, к всему прочему, еще и боксер. Каким бы он не был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает.

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По-моему, это адский ад. Человек всего-навсего родился и живет в Симферополе. Он ничего такого преступного не совершал. Он не переехал туда, когда случились события 2014 года. Я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад.

Нет, может и надо, я просто не понимаю. Я еще раз повторяю, что я человек красноречивый и изворотливый, но я не представляю себе, как правильно ответить на вопросы, которые ему регулярно ставят.

То, что большинство к нему миролюбиво - в этом я абсолютно уверен. Но это нормально, что жизнь и общество определяется в активном направлении меньшинства“, - рассказал Уткин в интервью для YouTube-канала Vласть vs Vлащенко.

Напомним, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.