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"Жизнь Усика - адский ад": Уткин встал на защиту Александра

Комментариев: 9
Российский комментатор раскритиковал украинские СМИ.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о постоянной критике Александра Усика со стороны общества и СМИ.

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“В силу своей специальности я так или иначе выделяю спортсменов, за ними слежу. Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Это же просто какой-то ад. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте.

Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь, к всему прочему, еще и боксер. Каким бы он не был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает.

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По-моему, это адский ад. Человек всего-навсего родился и живет в Симферополе. Он ничего такого преступного не совершал. Он не переехал туда, когда случились события 2014 года. Я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад.

Нет, может и надо, я просто не понимаю. Я еще раз повторяю, что я человек красноречивый и изворотливый, но я не представляю себе, как правильно ответить на вопросы, которые ему регулярно ставят.

То, что большинство к нему миролюбиво - в этом я абсолютно уверен. Но это нормально, что жизнь и общество определяется в активном направлении меньшинства“, - рассказал Уткин в интервью для YouTube-канала Vласть vs Vлащенко.

Напомним, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.

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Теги: Александр Усик, бокс, Василий Уткин
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Комментариев (9)
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MNI1957    28.05.2020, 16:02
Оценка:  -1
MNI1957
беньдерлоги всё равно вы удавитесь в собственной слюне.Усика вам не достать
Владомир    28.05.2020, 15:48
Оценка:  -20
Владомир
Слишком много чести для бешеного меньшиства! Усик - слава Украины и в защитниках не нуждается.
СливнойБачок    28.05.2020, 15:20
Оценка:  0
СливнойБачок
И как понимать выражение " Адский ад " ? Или это такое свинорылое изложение плохих делов от Поткина ?
KITE    28.05.2020, 14:58
Оценка:  +2
KITE
Уткін, кожен обирає свій шлях самостійно. Усік великий хлопчик і має знати, що за слова потрібно відповідати, особливо якщо ти у всіх на виду.
CrespoxUA    28.05.2020, 14:55
Оценка:  -23
CrespoxUA
Усик лишь высказал свою гражданскую позицию на происходящий вот уже 6 лет беспредел и всё.Это не понравилось проамериканским псевдопатриотам-соросятам,которые раздули срач с помощью своих карманных СМИ.Но Усик-гордость Украины,а эти псевдопатриоты-её позор.
KITE    28.05.2020, 15:00
Оценка:  -3
KITE
такі поцріоти як ти - це недорозуміння та не на довго.
Жеральд    28.05.2020, 14:49
Оценка:  0
Жеральд
Учите историю и тогда будете знать что,как отвечать...Берите пример с Мохаммеда Али.Вот он настоящий Великий Человек
Жеральд    28.05.2020, 14:48
Оценка:  0
Жеральд
то,что можно простому рабочему из Зажопинска,то нельзя публичной личности.
Жеральд    28.05.2020, 14:46
Оценка:  +2
Жеральд
Уткин,ты тоже неуч?Неужели Усик не понимает разницу между простым рабочим из Зажопинска и Публичной личностью,коим является Усик и ты тоже,а?...Учите Историю,если прогуляли уроки истории в шестом классе...неучи
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