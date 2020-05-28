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Поединок Усик - Чисора может состояться за пределами США

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Команды боксеров ведут переговоры насчет боя.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал подробности переговоров по поводу боя Александра Усика с Дереком Чисорой.

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“Мы продолжаем вести переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.

Мы также должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США“, - цитирует Хирна ringpolska.pl.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора не состоится при пустых трибунах.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (1)
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thebestdraw    28.05.2020, 14:20
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thebestdraw
в ДНР пусть едет боксировать этот фашист усик
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