Поединок Усик - Чисора может состояться за пределами США
Команды боксеров ведут переговоры насчет боя.
Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал подробности переговоров по поводу боя Александра Усика с Дереком Чисорой.
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“Мы продолжаем вести переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.
Мы также должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США“, - цитирует Хирна ringpolska.pl.
Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора не состоится при пустых трибунах.
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