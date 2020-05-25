Тайсону предложили солидный контракт за проведение кулачного боя

Легендарному боксеру предложили более 20 миллионов долларов.

Президент лиги кулачных боев BKFC Дэвид Фельдман предложил весьма внушительный контракт легендарному боксеру Майку Тайсону.

По информации MMA Fighting, сумма соглашения составляет более 20 миллионов долларов, а соперником "железного Майка" может стать Вандерлей Силва.

"Думаю, что кандидатура Силвы подходит. Неважно, насколько он стар, он действительно опасен. Думаю, это будет противостояние с интригой. Но мы еще не утвердили кандидата.

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Сначала нужно понять, заинтересован ли в этом Тайсон, а после этого выбирать соперника. Пока мы не достигли успеха в организации - Тайсон сразу сказал нет. Но думаю, что рано ставить точку в этом вопросе", - приводит источник слова Фельдмана.

Отметим, что первый турнир BKFC после пандемии коронавируса запланирован на 26 июня.

Ранее Майк Тайсон объявил, что подпишет контракт на бой на этой неделе.