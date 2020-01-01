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"Громкое имя": Майк Тайсон сообщил, что подпишет контракт на бой на этой неделе

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Американец готов вернуться в ринг.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал подробности подготовки к выставочному бою.

“В моем списке есть много кандидатов. Много парней, который хотят выйти в ринг со мной. Сейчас мы на связи с ними и решаем вопросы по мере поступления.

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Вам трудно будет поверить в те имена, когда они станут известны. Уже на этой неделе мы подпишем контракт“, - заявил Тайсон в интервью boxingscene.

Также боксер рассказал, куда пойдут средства, которые будут выручены с поединка.

“Независимо от того, какие деньги мы сможем получить за бой, они уйдут к другим людям. Я не заработаю ни одного цента.

Возможно, что-то получит компания и моя жена, так как она является моим партнером. Однако моя доля уйдет на благотворительность“, - отметил Майк.

Ранее Тайсон назвал главную цель своего возвращения на ринг.

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Теги: Майк Тайсон, бокс
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