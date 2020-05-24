Тайсон: Я очень рад, что сейчас не сижу в тюрьме
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал подробности своего пребывания в тюрьме.
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“Я начал заниматься боксом в тюрьме. В тот момент я понял, что больше не хочу нарушать закон. Но признаюсь, что продолжал тогда воровать со своими друзьями. Я строил карьеру, а они, наверное, думали: “Черт, чем он занимается?“.
У нас совсем разные пути. Они стали убийцами, а я - боксером. Если честно, очень рад, что сейчас не сижу в тюрьме вместе с ними. Я все еще навещаю их время от времени.
У каждого моего знакомого из них четыре или пять пожизненных приговоров. Они - люди, с которыми я знаком очень давно. Это мои старые друзья“, - приводит слова Тайсона Daily Mail со ссылкой на подкаст Hotboxin.
Напомним, что в подростковом возрасте Тайсон был отправлен в спецшколу для несовершеннолетних преступников. В период профессиональной карьеры - Майк трижды сидел в тюрьме.
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.
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