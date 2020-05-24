Фьюри назвал условие, при котором состоится его бой с Джошуа

Боксеры должны победить своих оппонентов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, при каком условие состоится его бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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“Сейчас нет смысла говорить о нашем бое. Сначала я должен встретиться с Деонтеем Уайлдером, а Джошуа - с Кубратом Пулевым. Если Энтони проиграет, то отдалится от нашего поединка. Это касается и меня, ведь если Уайлдер нокаутирует меня, то никакого боя с Джошуа не будет.

Мы не должны думать сейчас, что победа у нас в кармане. Проигрыш может помешать любому из нас. Поэтому давайте обсуждать сначала один поединок, а потом - второй. Сперва нужно выполнить обязательства по контрактам“, - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее Джошуа назвал главную проблему Фьюри.