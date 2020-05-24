Тренер Гассиева назвал главную проблему Усика в супертяжелом весе

Тренер российского боксера сомневается, что Александр добьется успеха в новом дивизионе.

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал, чем его подопечный отличается от украинского супертяжеловеса Александра Усика.

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“Мурат создан для хэвивейта. Он упорно работал, чтобы попасть туда. Мы начали работать с ним еще 20 лет назад. Тогда Мурат весил примерно 87 кг. Я видел его габариты и руки. Я сказал, что этот парень будет доминировать в тяжелом весе, а после отлично проявит себя в супертяжелом весе.

С нетерпением жду боя Мурата с Усиком в рамках хэвивейта. Его скорость будет отличаться от других супертяжеловесов, так же, как и Александра. Но проблема Александра в том, что у него нет мощного удара. В супертяжах вам нужно то, что будет удерживать других“, - приводит слова Санчеса Sky Sports.

Ранее Гассиев назвал самого неудобного соперника в супертяжелом весе.