Хэйни сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Американец поставил на победу украинца.

Американский легковес Девин Хэйни сделал прогноз на поединок Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

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“Я не знаю, когда состоится их бой. Лопес часто любит врать - он даже сам не уверен в том, что следующий поединок проведет с Ломаченко. Но я могу заявить, что готов боксировать с победителем такого боя. Мне все равно, кто выиграет и заберет пояса.

Я дам Теофимо шанс на победу, ведь это бокс. В таком виде спорта может случиться разное. Будет ли Лопесу сложно победить Ломаченко? Конечно. Но я думаю, что победу одержит Василий“, - цитирует Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои перед очным поединком.