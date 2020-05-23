Ломаченко провел тренировку в Затоке с юными боксерами

Федерация бокса Одессы опубликовала фото Ломаченко с молодыми спортсменами на пляже в Затоке.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC Franchise и WBO Василий Ломаченко с пользой проводит время.

Именитый спортсмен встретился с воспитанниками Федерации бокса Одессы в Затоке (Одесская область), где они проводят сбор.

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“Утро наших спортсменов на сборах в Затоке началось с кросса с Василием Ломаченко. А как началось ваше утро?“, - гласит подпись в Instagram-аккаунте Федерации бокса Одессы.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата.