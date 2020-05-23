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Ломаченко провел тренировку в Затоке с юными боксерами

Комментариев: 3
Федерация бокса Одессы опубликовала фото Ломаченко с молодыми спортсменами на пляже в Затоке.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC Franchise и WBO Василий Ломаченко с пользой проводит время.

Именитый спортсмен встретился с воспитанниками Федерации бокса Одессы в Затоке (Одесская область), где они проводят сбор.

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“Утро наших спортсменов на сборах в Затоке началось с кросса с Василием Ломаченко. А как началось ваше утро?“, - гласит подпись в Instagram-аккаунте Федерации бокса Одессы.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.05.2020, 13:30
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гость
НАШИМ ЛЮБИМЫМ, ДОРОГИМ ОДЕССИТАМ, КОТОРЫЕ В 2014,
НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В ГОРОДЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
гость  (аноним)  24.05.2020, 13:28
Оценка:  0
гость
ВАСЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  24.05.2020, 13:11
Оценка:  0
гость
Карлик. Усик , Кличко нормальных размеров мужики. А этот карлик.
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