Ломаченко провел тренировку в Затоке с юными боксерами
Федерация бокса Одессы опубликовала фото Ломаченко с молодыми спортсменами на пляже в Затоке.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC Franchise и WBO Василий Ломаченко с пользой проводит время.
Именитый спортсмен встретился с воспитанниками Федерации бокса Одессы в Затоке (Одесская область), где они проводят сбор.
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“Утро наших спортсменов на сборах в Затоке началось с кросса с Василием Ломаченко. А как началось ваше утро?“, - гласит подпись в Instagram-аккаунте Федерации бокса Одессы.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата.
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НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В ГОРОДЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
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