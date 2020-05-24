Кличко поведал интересную историю о первом дне в армии СССР

Легендарный боксер рассказал о "конфликте" в первый день службы в армии.

Украинский боксер Виталий Кличко поделился воспоминаниями о своей службе в армии.

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"Нам только выдали военную форму, как один "дед" командирским тоном приказал носить воду. Габаритами "дед" был в два раза меньше меня. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я, - рядовой.

Ответ "деду" категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны.

Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что "деды" захотят расправиться со строптивым "салагой". Напряжение спало только на следующий день", - поведал Кличко изданию Mixsport.

Также Виталий рассказал, чем завершился данный эпизод.

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"Утром на построении объявили, что среди всех новичков есть чемпион страны по боксу Виталий Кличко. После него "дед" сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: "Что же ты мне об этом раньше не сказал?".

Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не принуждал", - отметил боксер.

Отметим, что Виталий Кличко проходил службу в советской армии в городе Умань с 1989 по 1991 год.

Ранее Виталий Кличко показал, как тренируется на карантине.