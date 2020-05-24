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Отец Лопеса: Мой сын получил дар

Комментариев: 2
Теофимо Лопес-старший восхищается своим сыном, которого он тренирует.
Теофимо Лопес и Теофимо Лопес-старший
Теофимо Лопес и Теофимо Лопес-старший
instagram.com/teofimolopez/

Теофимо Лопес-старший, который является тренером и отцом американского боксера Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), высказался о даре своего сына.

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“Мой сын получил дар - когда он в ринге, то он напоминаем мне компьютер. Мой сын анализирует каждый удар, который выбрасывает его соперник.

Теофимо запоминает каждый маневр, совершенный оппонентом, а потом использует это и загоняет соперника в ловушку“, - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Ранее Теофимо Лопес-старший заявил, что забрался в голову Василию Ломаченко.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.05.2020, 09:48
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гость
Компьютеры тоже ломаются если по нему правильно ударить. Так что Папулопес посмотрим.
гость  (аноним)  24.05.2020, 09:39
Оценка:  0
гость
Шось вас дуже дох.....у...я в останній час.
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