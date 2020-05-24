Отец Лопеса: Мой сын получил дар

Теофимо Лопес-старший восхищается своим сыном, которого он тренирует.

Теофимо Лопес-старший, который является тренером и отцом американского боксера Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), высказался о даре своего сына.

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“Мой сын получил дар - когда он в ринге, то он напоминаем мне компьютер. Мой сын анализирует каждый удар, который выбрасывает его соперник.

Теофимо запоминает каждый маневр, совершенный оппонентом, а потом использует это и загоняет соперника в ловушку“, - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Ранее Теофимо Лопес-старший заявил, что забрался в голову Василию Ломаченко.