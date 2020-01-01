Хирн: Организовать бой Ломаченко - Лопес сейчас очень сложно

Промоутер нашел замену украинцу.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что готов организовать поединок Теофимо Лопеса и Дэвина Хэйни.

“Конфликт Лопеса и Хэйни основан на их давнем спарринге. Как обычно это бывает в похожих ситуациях, у каждого своя версия того, что случилось.

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Тем не менее, Лопес заявил, что они связывались со мной и не получили от меня никакого ответа. Это бред, ведь мы не получали ни одного сообщения ни от самого Теофимо, ни от его команды - Top Rank. Если бы предложение действительно поступило, мы бы ухватились за эту возможность и организовали бы их бой уже завтра“, - заявил Хирн.

Промоутер поделился мнением о бое Лопеса с украинцем Василием Ломаченко.

“Бой Ломаченко против Лопеса на данный момент очень сложно организовать. Поэтому мы были бы счастливы устроить для Теофимо встречу против Хэйни. Мог бы организовать этот бой в США“, - приводит слова Эдди iFL.tv.

Напомним, что Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои перед очным поединком.