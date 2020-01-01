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Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался драться против брата

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Тренера и спонсоры уговаривали украинских боксеров на совместный бой.
Владимир Кличко и Виталий Кличко
Владимир Кличко и Виталий Кличко
Getty Images

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на ринг против своего брата Виталия.

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“Клуб организовал две товарищеские встречи против национальной команды Украины, в которой выступал Виталий. Земляки приехали из Киева автобусом, и мы все вместе поехали на поезде в направлении Северного моря. Тренер рассказал о ходе событий и записал меня в клуб Фленбурга, а Виталия – в национальную команду в качестве соперника в моем весе“.

Но об этом не могло быть и речи. Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга. И держали слово. Мы никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось.

Даже в показательных боях мы не поднимем кулаки друг на друга. “Вам нужно просто притворяться“, - настаивали они. Но и этого мы не хотели. “Тогда мы будем обманывать зрителей“. К счастью, они смирились с нашим решением и поставили нас на бои с более легкими соперниками“, - рассказал Кличко в своей книге Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе.

Ранее Кличко рассказал о том, как изменился на карантине.

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Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, бокс
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