Будущий соперник Усика будет помогать Поветкину в подготовке к бою с Уайтом

Британец отправится в Россию на частном самолете.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил о том, что отправится в Россию, чтобы помочь россиянину Александру Поветкину подготовиться к поединку с Диллианом Уайтом.

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“У меня состоялся разговор с Поветкиным. Если я ему буду нужен, тогда я приеду и помогу. Я отправлюсь в Россию. Саша сказал, что отправит за мной частный самолет. Поветкин наш паренек.

Мне абсолютно все равно, что там будет говорить Уайт. Поветкин уже говорил со мной и сказал о том, что когда придет время, то отправит за мной самолет, чтобы я помог ему тренироваться. Я готов к этому“, - приводит слова Чисоры boxingscene.

Ранее сообщалось, что поединок Уайта и Поветкина может состояться в саду промоутера.