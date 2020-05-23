Переключиться на мобильную версию

"Хочешь подзатыльник?": боец ММА вызвала на бой журналистку, которая оскорбила Усика

Комментариев: 2
Скандальная журналистка пыталась хайпануть на украинском боксере.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский боец ММА Елена Колесник записала видеообращение, в котором обратилась к журналистке Янине Соколовой, которая жестко оскорбила боксера Александра Усика.

Читай также: Экс-чемпионка мира по кикбоксингу: Усик и Ломаченко - агенты Кремля

“В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение - Янина хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом.

Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен - тренироваться и выступать. Политик - защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию во всей стране.

Читай также: “Не все спортсмены ватники“: Грицай рассказал, почему бросил вызов Усику

Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведете себя ужасно. Хочу сказать следующее. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете.

Я очень надеюсь, что если мы все будем защищать наших героев, будем затыкать рот таким недожурналисткам, недопрофессионалам, в следующий раз они сильно задумаются, прежде чем писать вызов на поединок и тому подобное.

Ребята, не молчите, сколько можно молчать? Саша - ты крутой, ты наша легенда и мотивация. А все эти проститутки сегодня есть, а завтра нет“, - заявила спортсменка.

Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.

В ответ Усик предложил оппоненту стать в очередь и провести поединок по правилу бокса, на что Грицай записал еще одно колкое видео.

Поделись:
Теги: Елена Колесник, ММА, Александр Усик, Янина Соколова, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
nytxcdeer    23.05.2020, 08:59
Оценка:  0
nytxcdeer
ссыколова янина-вместо мозга свинина,ради бабла и хайпа даже Путину отсосёт и отдастся в очко online,а затем скажет что так она пыталась заразить его коронавирусом.Иного ждать от псевдопатриотов не стоит,ведь они убеждены что американский хyй на вкус гораздо вкуснее российского.)))))))))))))))))
shk67    23.05.2020, 08:52
Оценка:  -1
shk67
Усик, лом - тупорылая вата. Нах в любимый кацапстан, сепары ибучие, ибуньки мацковские!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь