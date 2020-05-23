"Хочешь подзатыльник?": боец ММА вызвала на бой журналистку, которая оскорбила Усика

Скандальная журналистка пыталась хайпануть на украинском боксере.

Украинский боец ММА Елена Колесник записала видеообращение, в котором обратилась к журналистке Янине Соколовой, которая жестко оскорбила боксера Александра Усика.

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“В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение - Янина хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом.

Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен - тренироваться и выступать. Политик - защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию во всей стране.

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Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведете себя ужасно. Хочу сказать следующее. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете.

Я очень надеюсь, что если мы все будем защищать наших героев, будем затыкать рот таким недожурналисткам, недопрофессионалам, в следующий раз они сильно задумаются, прежде чем писать вызов на поединок и тому подобное.

Ребята, не молчите, сколько можно молчать? Саша - ты крутой, ты наша легенда и мотивация. А все эти проститутки сегодня есть, а завтра нет“, - заявила спортсменка.

Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.

В ответ Усик предложил оппоненту стать в очередь и провести поединок по правилу бокса, на что Грицай записал еще одно колкое видео.