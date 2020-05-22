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"Он готов делать все": Мейвезер назвал боксера, который готов покорить легкий вес

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Легендарный боксер провел совместную тренировку с бойцом.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер провел совместную тренировку с Дэвином Хэйни.

В Instagram поделился впечатлением от тренировочного процесса с обладателем титула WBC в легком весе.

“Самая ключевая вещь, которая мне нравится в Дэвине Хэйни, это то, что он готов делать абсолютно все, чтобы стать величайшим. Я призываю всех молодых бойцов делать то же самое“, - написал Флойд под фото.

Ранее Мейвезер назвал факторы, благодаря которым стал лучшим боксером.

Напомним, что Хэйни обвинил Теофимо во лжи.

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Теги: Флойд Мейвезер, Дэвин Хэйни, бокс
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