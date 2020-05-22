"Он готов делать все": Мейвезер назвал боксера, который готов покорить легкий вес
Легендарный боксер провел совместную тренировку с бойцом.
Легендарный боксер Флойд Мейвезер провел совместную тренировку с Дэвином Хэйни.
В Instagram поделился впечатлением от тренировочного процесса с обладателем титула WBC в легком весе.
“Самая ключевая вещь, которая мне нравится в Дэвине Хэйни, это то, что он готов делать абсолютно все, чтобы стать величайшим. Я призываю всех молодых бойцов делать то же самое“, - написал Флойд под фото.
Ранее Мейвезер назвал факторы, благодаря которым стал лучшим боксером.
Напомним, что Хэйни обвинил Теофимо во лжи.
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