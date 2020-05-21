"Возраст - это всего лишь число": Кличко поддержал Холифилда

Украинец принимает участие в тренировочном процессе американца.

Легендарный боксер Владимир Кличко поддержал Эвандера Холифилда перед возвращением в бокс ради выставочных поединков.

Украинский спортсмен в Facebook опубликовал пост, который посвятил американской звезде.

“Хотите знать, что такое “Real Deal”? Сила воли. Физическая мощь и сила мысли одинаково важны. Возраст - это всего лишь число“, - написал Владимир.

Отметим, что Кличко принимает участие в тренировочном процессе Холифилда перед возвращением на ринг.

Напомним, что Холифилд посвятил возвращение в бокс маме.