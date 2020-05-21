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"Возраст - это всего лишь число": Кличко поддержал Холифилда

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Украинец принимает участие в тренировочном процессе американца.
Эвандер Холифилд и Владимир Кличко
Эвандер Холифилд и Владимир Кличко
Getty Images

Легендарный боксер Владимир Кличко поддержал Эвандера Холифилда перед возвращением в бокс ради выставочных поединков.

Украинский спортсмен в Facebook опубликовал пост, который посвятил американской звезде.

“Хотите знать, что такое “Real Deal”? Сила воли. Физическая мощь и сила мысли одинаково важны. Возраст - это всего лишь число“, - написал Владимир.

Отметим, что Кличко принимает участие в тренировочном процессе Холифилда перед возвращением на ринг.

Напомним, что Холифилд посвятил возвращение в бокс маме.

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Теги: Владимир Кличко, Эвандер Холифилд, бокс, фото, видео
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