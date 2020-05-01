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Дядя Мейезера рассказал, почему Флойд должен согласиться на реванш с Макгрегором

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Непобежденный боксер получит легкие деньги.

Джефф Мэйвезер, дядя экс-чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, поделился мнением о возможном реванше его подопечного с Конором Макгрегором.

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“Мне бы хотелось увидеть реванш Флойда с Макгрегором. Это очень легкие деньги. На месте Флойда я бы точно провел бой с Конором.

Черт, да я бы взял этот чек. Возможно, я бы даже поиграл с Макгрегором и позволил бы ему победить себя.

Флойд не должен драться с Конором по правилам ММА. Зчем ему это? Ему это не надо. Если Флойд - засранец, который делает деньги, то именно он устанавливает правила“, - приводит слова Джеффа Мейвезера boxingnews24.

Ранее Флойд заявил, что готов вернуться и завоевать титул. 

Отметим, что Макгрегор поклялся жизнью, что победит Мейвезера в реванше.

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Теги: Джефф Мэйвезер, Флойд Мэйвезер, Конор Макгрегор, бокс
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